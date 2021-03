Mulher grávida e bebê morrem após acidente de trânsito em Manaus; veja vídeo

O condutor do carro fugiu sem prestar socorro e abandonou o veículo após a colisão

Manaus – Um mulher de 34 anos, que estava grávida de oito meses, morreu após um acidente de trânsito na Avenida Tefé, bairro Japiim, zona sul de Manaus. O acidente aconteceu na madrugada de sábado(27). A moto em que a vítima estava colidiu de frente com um carro.

Seu companheiro, pilotava a moto no momento do acidente. Ele colidiu de frente com um carro, modelo Corsa de cor preta, placa JWQ 6609. A mulher foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O bebê também não sobreviveu. O homem que pilotava a moto, ainda está internado mas não corre risco de morte.

