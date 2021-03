Mulher mantém corpo da mãe na sala por falta de vaga em cemitério

Caixão com o cadáver permaneceu na casa por duas semanas. Caso ocorreu na cidade de Palermo, na ilha italiana da Sicília

Uma mulher foi obrigada a manter o caixão com o corpo da mãe morta em sua sala de estar por duas semanas. A situação aconteceu por conta da alta de óbitos causados pela covid-19 em Palermo, capital da ilha italiana da Sicília, que fez com que todos os cemitérios ficassem com lotação máxima.

Em entrevista ao The Sun, Giusy La Mantia contou que a mãe faleceu no dia 19 de fevereiro. A filha notificou a agência funerária imediatamente, mas foi informada de que, por conta da alta demanda devido à pandemia de coronavírus, não havia novos locais de sepultamento em nenhum cemitério próximo.

