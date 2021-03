Mulher que pediu socorro em bilhete havia fugido de abusador há 2 anos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o homem que mantinha a companheira em cárcere privado, em Planaltina. A mulher, de 27 anos, pediu socorro a um bancário quando sacava benefícios em uma agência, em Sobradinho, na terça-feira (2/3). Há dois anos, a vítima chegou a fugir do DF com medo de ser espancada pelo agressor.

O caso passou a ser apurado pela 16ª DP (Planaltina) e pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) após a mulher entregar bilhetes para o funcionário do banco onde estava. Neles, a vítima alertava sobre a situação e informava o endereço onde residia. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

