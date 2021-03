Músico corta ‘membro’ de amigo com faca para ganhar audiência no YouTube

Um rapper espanhol chamado de Aaron Betran foi acusado de arrancar a ‘parte íntima’ de Andrew Breach, professor, em transmissão ao vivo na internet com uma faca de cozinha. As informações são do jornal The Independent .

A operação rudimentar teria ocorrido em comum acordo entre eles, já que Andrew dizia ter uma certa dificuldade em lidar com a sexualidade . O pacto era simples: em caso de viralização nas redes, o professor ficaria com uma boa parcela do dinheiro .

Andrew, porém, teve um forte sangramento e precisou ir ao hospital. Após ser hospitalizado , os médicos reimplantaram o ‘membro’ depois de o localizarem no lixo .

Uma fonte afirmou ao jornal que “ele [Betran] fez um acordo com o acusado de pagar a ele 200 euros (o equivalente a R$ 1,3 mil) que dependeria de quantas visualizações o vídeo da amputação receberia no YouTube . Foi feito com base em acessos”.

A polícia investiga o caso já que Breach mudou seu depoimento e passou a dizer que foi ele mesmo quem havia feito o corte . Caso o músico seja condenado , o que pode acontecer mesmo com o consenso de Breach, a pena pode ultrapassar os quatro anos e meio de detenção.

(Foto: Reprodução/Ig)

