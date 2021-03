Na Capital, prefeitura suspende vacinação anticovid aos finais de semana

Secretaria Municipal de Saúde alega que está seguindo decreto do Governo do Estado

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco anunciou na tarde desta sexta-feira (26) que não irá realizar vacinação anticovid no sábado (27) e no domingo (28). A campanha deve ser retomada somente na próxima segunda-feira.

Conforme o comunicado da Semsa, a decisão segue o Decreto do Governo do Estado que dispõe sobre a proibição de atividades não essenciais. Quem trabalha durante a semana e levaria os idosos para se imunizar no sábado ou domingo não gostou nenhum pouco da medida.

“A gente trabalha durante a semana e estava programado para vacinar nossos pais no sábado ou domingo, agora teremos que adiar. A Secretaria também demorou muito pra informar que não iria ter vacinação nesse final de semana”, lamentou uma senhora na internet.

