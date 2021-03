Na madrugada, goleiro Bruno é anunciado por time do Tocantins

O jogador foi contratado pelo Araguacema, time da 1ª divisão do Campeonato Tocantinense

O goleiro Bruno arrumou uma nova casa para continuar sua carreira no futebol. Na madrugada de terça para quarta (31/3), o jogador foi anunciado pelo Araguacema, da 1ª divisão do Campeonato Tocantinense.

“É, meu povo. Está chegando reforço na altura. Seja bem-vindo”, escreveu o time em suas redes sociais.

último clube de Bruno foi o Rio Branco do Acre, onde disputou a Série D do Brasileirão, a Copa Verde e o Estadual. Há duas semanas, o ex-Flamengo chegou a negociar com o Clube Atlético Carioca, de São Gonçalo.

