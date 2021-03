“Não influencia em nada”, diz Zé Marco sobre jejum de vitórias do Atlético-AC

O Atlético-AC completou 16 jogos sem vencer ao ser derrotado pelo Picos-PI por 1 a 0, no confronto que custou a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil.

O Galo Carijó não ganha um jogo oficial desde setembro de 2020, quando bateu o Vasco no Campeonato Acreano.

De lá pra cá mais de seis meses se passaram, o clube mudou de treinador seis vezes, já contando com o atual, Zé Marco, que assumiu nesta temporada, e o jejum permanece.

Procurado pelo ge, o técnico Zé Marco admite que não tinha conhecimento do retrospecto negativo e garantiu que os números não causam nenhum tipo de influência no trabalho no clube nesta temporada.

Ele considera que o momento é de união pelo momento difícil que passa o esporte acreano por conta dos impactos da pandemia do novo coronavírus, que tem resultado na proibição das atividades coletivas.

– Não influencia em nada. Confesso que estamos sabendo agora. A gente sabe que o ano de 2020 foi ruim pro clube, mas não influencia em nada. Nada. Zero vírgula zero. Porque é um outro grupo de trabalho, uma outra comissão (técnica). 70, 80% dos atletas são diferentes. É uma matéria, são fatos, óbvio, mas chego a falar que é até desnecessária. Acho que chegou o momento de nós unirmos forças, trabalhar todo mundo do mesmo lado porque o momento é muito crítico pro futebol acreano e isso envolve imprensa, envolve todos que são do esporte, que são do futebol – afirma.

O treinador do Galo Carijó, que tem apenas uma partida no comando do time, justamente a da Copa do Brasil, critica parte da imprensa que só busca ver o lado negativo em um momento em que os clubes estão enfrentando tantas dificuldades extracampo além das já habituais existentes antes da pandemia chegar.

– A gente vê muitas pessoas falar, criticar, mas não vejo ninguém falar que nós estávamos proibidos de treinar, não vejo ninguém falar que não tivemos condições de trabalhar, não fizemos pré-temporada, atletas chegando semana antes do jogo da Copa do Brasil. Então, as pessoas são tendenciosas, algumas, não vou generalizar. As pessoas levam sempre pro lado negativo e esquece o real fato que é esse. O Atlético não fez pré-temporada. O Atlético não conseguiu treinar pra fazer o jogo da sobrevivência da temporada e isso ninguém fala – diz.

Zé Marco ressalta que a falta de treinamento adequado para preparar o time para o jogo mais importante da temporada não é utilizada como desculpa e acredita que se o clube tivesse feito uma pré-temporada adequada o resultado contra o Picos-PI seria diferente.

– A gente não usa isso como desculpa, como pretexto, até porque nós tomamos o gol aos 47 minutos do segundo tempo. A sorte poderia ter sido melhor, óbvio que poderia ter sido melhor. E tenho certeza que teria sido melhor se nós tivéssemos a oportunidade de fazer uma pré-temporada, de fazer os treinamentos da forma que o futebol exige para ter resultado positivo. Então, (o retrospecto) não influencia em nada nem pra motivar, nem pra desmotivar – finaliza.

