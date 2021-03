“Não vou mais convocar ninguém”, diz Gladson sobre cadastro de reserva

O chefe do executivo estadual quer realizar novos concursos em sua gestão

O governador Gladson Cameli declarou com exclusividade ao ContilNet que não irá mais convocar os demais aprovados do cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar, realizado em 2017.

Segundo ele, além de não haver previsão orçamentária para a contratação dos demais 175 aprovados que ficaram de fora da convocação, o governo pretende pôr fim ao chamamento cadastro de reserva de concursos realizados em gestões anteriores. “Não vai ter mais convocação de ninguém, de nenhum cadastro de reserva, porque se não vão ficar colocando em cheque minha palavra. Se a gente convoca, reclamam, se não chamam, reclamam também. Então acabou, assunto encerrado”, declarou.

O chefe do executivo estadual disse que quer abrir oportunidade para a realização de concurso em sua gestão. “Não vou ficar nessa de toda hora está tendo que chamar aprovados de gestões passadas, vamos dar chances aos nossos jovens também que estão esperando uma oportunidade”, ressaltou.

