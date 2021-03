Nasa vai tentar primeiro voo motorizado em outro planeta em abril

A Nasa vai tentar, no início de abril, o primeiro voo de um equipamento motorizado em outro planeta, fazendo decolar o helicóptero Ingenuity em Marte, anunciou hoje a agência espacial norte-americana.

Neste momento, o helicóptero ultraligeiro, que se assemelha a um drone de grandes dimensões, continua dobrado e preso sob o robô Perseverance, que aterrissou no planeta vermelho no mês passado.

“A nossa melhor estimativa, neste momento, é o dia 8 de abril” para o primeiro voo, disse o engenheiro chefe do Ingenuity, Bob Balaram, acrescentando que a data exata ainda está sujeita a alterações.

Se a experiência for bem sucedida, será uma verdadeira proeza para a agência norte-americana, uma vez que o ar de Marte tem densidade equivalente a apenas 1% da atmosfera da Terra.

Será o equivalente ao primeiro voo de um equipamento motorizado na Terra, em 1903, e a Nasa revelou que, como tributo, foi colocado no Ingenuity um pedaço da aeronave dos irmãos Wright que, há mais de um século, decolou pela primeira vez na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

O primeiro voo do helicóptero ultraligeiro em Marte será bastante simples: após decolar na vertical, o Ingenuity subirá até uma altura de três metros e ficará estacionário durante 30 segundos, antes de fazer uma rotação sobre si mesmo e voltar a pousar no solo.

O engenho irá receber as instruções a partir da Terra algumas horas antes, mas irá também analisar a sua própria posição em relação ao solo, durante o voo, captando 30 fotos por segundo.

A Nasa já determinou também o local onde o helicóptero fará o seu voo, situado a norte do local onde pousou o robô.

O Perserverance ainda não terminou o percurso até essa `pista` e “demorará ainda alguns dias”, declarou o encarregado de ligação das equipes da Nasa responsáveis pelo veículo e pelo helicóptero, Farah Alibay.

O ultraligeiro será então colocado na posição correta antes de ser largado no solo pelo robô, que terá de rolar acima do engenho alguns metros para se afastar e permitir a decolagem.

O Perserverance terá obrigatoriamente de afastar-se suficientemente em menos de 25 horas, uma vez que o helicóptero precisa da luz do sol para alimentar os seus painéis solares e conseguir `sobreviver` às gélidas noites marcianas.

O robô ficará colocado em um ponto de observação, onde poderá utilizar as suas câmaras para captar fotos de todo o processo de voo do Ingenuity.

Estão planejados pela agência espacial norte-americana até cinco voos de dificuldade gradual ao longo de um mês.

Composto por quatro pés e duas hélices sobrepostas, o Ingenuity pesa apenas 1,8 quilo e mede 1,2 metro de uma ponta a outra das suas pás.

Esse tipo de equipamento pode revelar-se crucial, no futuro, para a exploração de planetas, por ser capaz de ir a locais aonde os robôs não conseguem ter acesso, como desfiladeiros.

A Nasa trabalha ainda em outro projeto ao abrigo da missão Dragonfly (Libélula, em português), que em 2026 enviará um drone à maior lua de Saturno, a Titan, onde chegará em 2034.

As primeiras experiências de voo em outros planetas foram feitas com engenhos não motorizados, lembrou a Nasa, por meio do envio de balões meteorológicos para Vênus, dentro do programa Vega, em colaboração com a Rússia e outros países, como a França.

(Foto: © Nasa/Bill Ingalls)

