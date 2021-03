Neném Almeida deixa base do governo: “Aceito tudo, menos desrespeito”

O parlamentar não informou os motivos que o fizeram sair da defesa do governo

O deputado estadual Neném Almeida usou a tribuna virtual da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), na manhã desta quarta-feira (17), para anunciar que não faz mais parte da base do governo.

O parlamentar não informou os motivos que o fizeram sair da defesa do governo Gladson Cameli, onde permaneceu por mais de 2 anos, no entanto, citou falta de respeito. “Aceito tudo na vida, menos desrespeito”, declarou.

