Neri diz que nada justifica usar força policial contra garis e que há dinheiro em caixa

De acordo Socorro, "a atual gestão ainda utiliza do expediente da mentira e desinformação" ao tratar do assunto

A ex-prefeita Socorro Neri (PSB) comentou a polêmica envolvendo o uso de forças policiais contra os garis que manifestavam nesta segunda-feira (15) contra o atraso no pagamento de dois meses de salário pela Prefeitura de Rio Branco.

“Amig@s, não tenho como silenciar ao saber do absurdo praticado contra trabalhadores da Zeladoria da nossa Rio Branco. Convivi com eles e os respeito muito. A todos, minha gratidão pelo trabalho que executam e solidariedade pelo tratamento que estão recebendo”, escreveu Neri.

De acordo Socorro, “a atual gestão ainda utiliza do expediente da mentira e desinformação” ao tratar do assunto.

“Entreguei a prefeitura com 72 milhões de recursos próprios em conta, de saldo. Então, além das receitas deste ano, ainda tem esse extra que deixei do ano passado. Não deixei atrasar salário de nenhum trabalhador. Minha gestão, pelo contrário, pagou religiosamente em dia, incluindo os salários de dezembro e décimo terceiro”, continuou.

Ao final, a ex-prefeita defendeu que nada justifica o ato contra os trabalhadores e que há dinheiro em caixa.

“A zeladoria é uma despesa essencial e continuada, com dinheiro já assegurado no orçamento anual da prefeitura. Dinheiro tem e legalidade também. Não recebi qualquer denúncia de irregularidade na execução desses contratos. Se existissem teriam sido apuradas e corrigidas, dado o zelo com que conduzi a gestão. Nada justifica esse dia triste e lamentável”, concluiu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários