Neymar ainda desfalca PSG contra o Nantes

O Paris Saint-Germain terá de esperar mais uns dias para ter Neymar de volta aos gramados. O clube francês confirmou que o craque brasileiro ainda não está recuperado da lesão no músculo adutor da coxa esquerda sofrida no início de fevereiro e está fora do confronto diante do Nantes, neste domingo , pela 29ª rodada do Campeonato Francês.

Em comunicado divulgado em seu site, o PSG informou que “Neymar Jr continua seu trabalho individual” e ressaltou que a recuperação está em progresso. Ele está treinando gradualmente com o elenco desde a semana passada.

Foto: Aurelien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

