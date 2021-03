Neymar compra mansão dos pais de Enzo Celulari, namorado de Marquezine

Neymar fez mais um investimento imobiliário. O jogador desembolsou cerca de R$ 13 milhões por uma mansão pertencente a Claudia Raia e Edson Celulari, no Itanhangá, bairro do Rio de Janeiro. As informações são da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Apesar das cifras milionárias, um ponto que chama a atenção são os vendedores: Claudia e Edson são pais de Enzo Celulari, o novo namorado de Bruna Marquezine. A atriz manteve, durante anos, um relacionamento com o craque.

A casa estava para venda desde 2010, quando os atores se separaram. Ela tem quatro suítes, oito banheiros, piscina, sauna, academia, estúdio de música, espaço gourmet com churrasqueira e vista panorâmica da Pedra da Gávea, ponto turístico importante da capital fluminense.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários