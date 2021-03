Neymar não se recupera de lesão e desfalca Paris Saint-Germain

O clube anunciou nesta terça que o brasileiro, ainda em recuperação de uma lesão sofrida no início de fevereiro, não estará à disposição do técnico argentino Mauricio Pochettino

O Paris Saint-Germain não terá o retorno de Neymar na partida desta quarta-feira contra o Lille, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pelas oitavas de final da Copa da França.

O clube anunciou nesta terça que o brasileiro, ainda em recuperação de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda sofrida no início de fevereiro, não estará à disposição do técnico argentino Mauricio Pochettino.

“Neymar voltou a treinar com o grupo e continuará seu trabalho de recuperação individual. Uma nova análise da situação será feita nos próximos dias”, informou o Paris Saint-Germain nas redes sociais e em seu site oficial.

A expectativa é enorme pela volta do brasileiro desde a semana passada, quando o time eliminou o Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Neymar até já publicou vídeos em suas redes sociais mostrando como está sua recuperação e os treinamentos para poder voltar a jogar.

O brasileiro se machucou no dia 10 de fevereiro, em jogo da terceira fase da Copa da França contra o Caen.

A lesão foi no músculo adutor da coxa esquerda e o tempo previsto para recuperação era de aproximadamente quatro semanas, que já foi ultrapassado.

Além da Copa da França e da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain segue na luta pelo título no Campeonato Francês.

Após 29 rodadas, o time está em segundo lugar com 60 pontos, três atrás do Lille. No último final de semana perdeu em casa para o Nantes por 2 a 1.

