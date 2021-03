Nicolau Junior participa do lançamento da primeira usina solar em reserva do Juruá

O Presidente Nicolau Junior esteve ao lado do governador Gladson Cameli, na manhã desta quinta-feira, 18, na Vila Restauração, localizada na Reserva Extrativista do Rio Juruá, para lançar a obra da primeira usina de energia solar em região isolada, com apoio da Energisa.

Vão ser instalados nesta primeira fase 600 placas solares para produção de energia limpa e renovável 24 horas por dia, beneficiando cerca de 200 famílias.

A comunidade sonha com energia elétrica há mais de 25 anos. “Esse foi um compromisso meu de campanha que começa a ser cumprido. Eu sei o que essa obra representa, porque minha família é das barrancas do Juruá”, disse.

Também está chegando na Vila 200 cestas básicas que saíram de Rio Branco ontem para serem distribuídas à comunidade. Em breve, virão nossos investimentos.

Participaram do ato, o presidente da Energisa, o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, responsável pela administração da Vila, o deputado Wagner Felipe, o presidente do TCE Ronald Polanco e o procurador de Justiça do MPAC Sammy Barbosa. “O governo não faz nada sozinho e todas essas pessoas e instituições têm sido grandes parceiras da nossa gestão”, afirmou Gladson.

Quem também esteve presente ao evento foi o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior. “Extremamente feliz em está aqui neste momento. Estamos testemunhando um fato histórico para esta comunidade. São mais de duas décadas aguardando a chegada da energia. Nada melhor do que poder ver o desenvolvimento chegando pata todos os acreanos”, disse Nicolau.

