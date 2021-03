Nicolau Júnior visita comunidade no Rio Juruá Mirim atingida pela enchente

Ainda na madrugada desta sexta-feira, 5, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, se deslocou até a comunidade Vista Alegre, no Rio Juruá Mirim, onde dezenas de famílias foram atingidas pela cheia na região.

Nicolau acompanha uma comitiva liderada pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que tem ainda a presença da primeira dama do município, Lurdinha Lima, do presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Franciney Freitas, da representante da primeira dama do estado, Milca Santos e também do prefeito de Porto Walter, César Andrade.

A ida da comitiva até a comunidade tem como objetivo a entrega de sacolões de alimentos, fardos de água mineral e kits de limpeza às famílias desabrigadas pela maior cheia da história de Cruzeiro do Sul. As entregas só foram possíveis graças a uma ação da secretaria de assistência social do município em parceria com o governo do estado.

Nicolau Júnior destacou o trabalho da Aleac no difícil momento enfrentado pelos acreanos. “Enquanto deputado e presidente da assembleia, estamos buscando fazer nossa parte. Estou aqui em nome da Aleac, acompanhando de perto e ajudando a amenizar o sofrimento das nossas famílias desabrigadas pela cheia do rio e temos a nossa Comitiva de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento à Covid-19 que termina hoje uma visita a hospitais de 7 municípios e que vai produzir um relatório para ajudar o governador Gladson Cameli a enfrentar essa pandemia que tanto tem nos feito sofrer”, afirma.

