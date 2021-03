Nicolau pede que policiais legislativos sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), Nicolau Júnior, encaminhou nesta terça-feira, 30, ofício ao governador do Acre, Gladson Cameli, solicitando que os Policiais Legislativos sejam incluídos no no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

De acordo com o documento, os profissionais de segurança da ALEAC, encontram-se em situação de considerada vulnerabilidade, visto que inerentes às suas funções, são responsáveis pela preservação da ordem e do patrimônio, bem como pela prevenção de quaisquer condutas danosas nos edifícios e dependências externas desta Casa Legislativa, perfazendo vigilância permanente, com o constante atendimento ao público em geral.

“Além disso, os nosso Policiais Legislativos da Aleac possuem idade avançada, conforme consta em lista anexa que estamos enviando. Por isso, pedimos essa especial atenção por atuarem em serviço essencial e estarem incluídos em grupo de risco, o que oportunamente, se esclarece que alguns já foram vacinados em virtude da faixa etária”, afirma Nicolau.

O governo do estado já manifestou o desejo de incluir os policiais civis e militares. Pelo entendimento da Aleac a natureza do trabalho dos policiais legislativos se assemelha aos demais policiais, tanto que há um alto índice de contaminação desses servidores.

Durante a assinatura do ofício, Nicolau estava acompanhado de Larissa Martins, consultora jurídica, Arthur Montenegro, coordenador da Polícia Legislativa, e da Policial Legislativa, Neila Rodrigues.

