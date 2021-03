No AC, Polícia Civil abre investigação sobre agente que falta ou chega atrasado em plantões

O agente com as iniciais J.R.C.S está sendo investigado pela Polícia Civil do Acre por transgressão disciplinar cometida por ele durante o horário de trabalho.

Trata-se de “faltar ou chegar atrasado a serviço ou plantão para o qual esteja escalado, abandoná-lo ou deixar de comunicar com antecedência à autoridade policial hierárquica”, como prevê a lei orgânica do órgão.

Uma sindicância administrativa disciplinar foi instaurada. A polícia criou uma comissão na esfera administrativa para apurar o fato.

“O prazo para conclusão dos trabalhos é de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período quando justificadamente as circunstâncias assim exigirem, a contar da publicação”, diz o documento publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

