No Acre, petistas comemoram anulação das condenações de Lula; veja repercussão

A anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin nesta segunda-feira (9) foi comemorada nas redes sociais pela cúpula petistas.

No Facebook, o presidente estadual do partido, Cesario Braga, afirmou que o Brasil volta a “respirar um pouquinho de justiça!”. Ele chamou os processos contra o ex-presidente no âmbito da Lava Jato de Curitiba de “armação” e que a decisão de Fachin devolve a esperança. “Meu presidente Lula, a justiça começa a ser feita!”.

O ex-governador Tião Viana, que hoje atua na linha de frente no combate à Covid-19 no Acre, foi econômico nas palavras. Em seu Twitter, atualizado pelo próprio, ele comentou: LULA LIVRE!!!!! Justiça!!!!”.

A mensagem foi replicada na rede social pelo irmão e também ex-governador Jorge Viana. Em outro tuíte, o também ex-senador da República pelo Acre afirmou que a palavra é a verdade de Deus. Ele também comentou o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula. “Que justiça seja feita! Moro agiu fora da lei…….conta chegando!”.

O mesmo assunto foi comentado pelo deputado estadual e ex-candidato a prefeito de Rio Branco Daniel Zen. Ele escreveu que o voto do ministro Gilmar Mendes pela continuidade do julgamento da parcialidade de Moro no caso Lula vai entrar para a história. “Resgata a dignidade do Poder Judiciário, ante ao sequestro que lhe fora feito pela malfadada e criminosa força-tarefa da lava jato”.

