No Acre, uma pessoa morreu de Covid-19 a cada 2 horas e meia nesta semana

O Acre perdeu uma vida para a Covid-19 a cada duas horas e meia desde o dia 1º de março. De lá pra cá, foram registrados 39 óbitos pela doença.

Na segunda-feira (1), o boletim epidemiológico comunicou o falecimento de 14 pessoas. No dia seguinte, foram oito vítimas do coronavírus. Na quarta (3), 10 mortos foram acrescidos ao total. Nas últimas 24h, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) notificou mais sete.

O estado vive o pior momento da pandemia desde o seu início, em 17 de março, quando foram registrados os primeiros três casos. A primeira morte ocorreu no dia 6 de abril.

O total de vítimas chegou nesta quinta (4) a 1.037. Quase 60 mil infecções foram oficialmente contabilizadas no Acre.

Nos últimos dias, um vídeo gravado do necrotério do Pronto Socorro de Rio Branco assustou os acreanos. As imagens mostram oito corpos ensacados ou no caixão, seis deles de vítimas da Covid-19.

