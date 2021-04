No dia em que AC anuncia vacinação de policias, tenente da PM morre de covid-19 aos 49 anos

Almada deixa esposa e três filhos. Ele estava internado no Into e morreu na noite desta quarta

O tenente coronel da Polícia Militar, Jefferson Ruiz de Almada, de 49 anos, é mais uma vítima da Covid-19 em Rio Branco. Seu falecimento, ocorrido na noite desta quarta-feira (31), no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), foi comunicado pelo secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar por meio de uma nota de pesar.

Almada deixa esposa e três filhos. “Trabalhando na instituição há pelo menos 25 anos, o oficial atuava na função de Corregedor Geral. Era reconhecido pelo seu trabalho com profissionalismo e dinamismo. Também era visto como amigo de todos, educado e sempre aberto ao diálogo”, destacou o secretário.

A morte do tenente ocorre no dia em que o governo fez uma homenagem aos policiais vítimas fatais da Covid-19, que agora sobe para 16. Também foi nesta quarta que Gladson Cameli anunciou que inicia na próxima semana a vacinação dos agentes de segurança pública do Acre.

