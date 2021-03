Nova Iguaçu x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam no começo da noite deste sábado (13/3) em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Os dois times ainda não venceram na competição e vão em busca dos primeiros três pontos.

Depois de estrear com derrota para a garotada do Flamengo na primeira rodada, o Nova Iguaçu empatou com o Madureira e agora vai para cima do Vasco querendo a primeira vitória no campeonato.

Foto: (Rafael Ribeiro/Vasco)

