Novo aplicativo Energisa ON traz novidades para agilizar atendimento no Acre

A Energisa oferece mais uma alternativa de atendimento aos clientes no Acre. Trata-se no Energisa ON, o aplicativo vai permitir maior interação com os consumidores que buscarem os serviços disponibilizados como consulta de faturas e débitos em aberto ou histórico de consumo.

O Energisa ON vem com uma interface mais amigável e uma excelente opção de relacionamento com a empresa neste momento em que o ideal é priorizar o atendimento pelos canais digitais em prevenção a Covid-19.

A ferramenta prevê a comodidade das pessoas, reduzindo a necessidade de deslocamento até as agências comerciais.

O aplicativo permite também a realização de mudança de titularidade, parcelamento de conta e registro de pagamento. Em breve, serão incorporados outros serviços como consulta a desligamento programado, simulação de consumo.

“O objetivo do Energisa ON é ampliar e melhorar o relacionamento com os clientes, tornando a empresa mais acessível. Junto com o atendimento via WhatsApp, lançado em 2020, o Energisa ON complementa a experiência do cliente, buscando a agilidade na prestação do serviço e a facilidade de poder resolver questões com a empresa, sem precisar se deslocar até a agência”, comenta o diretor presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva.

Para quem ainda não utiliza a ferramenta, o novo app está já está disponível, com download gratuito, em todas as lojas digitais como Google Play e Apple Store.

