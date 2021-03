Nubia Oliiver anuncia entrada no OnlyFans: “Vão poder ver tudinho”

A modelo Nubia Oliiver anunciou que vai ser uma das adeptas à plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Ela é mais uma que embarca no aplicativo, juntando-se a Raíssa Barbosa e Anitta. O app é a nova sensação do mundo dos famosos, que estão arrecadando uma boa quantia com suas fotos e vídeos disponibilizados aos clientes. “Cheguei na Only e estou esperando vocês”, anunciou ela nessa terça-feira (2).

“Vão poder ver tudinho o que a censura do Instagram não permite por aqui. Tem podolatria, nudez, fetiches e muito mais. Entra lá e virou meu fan! Nubia Oliiver como você sempre desejou, mas nunca viu!”, prometeu ela, arrando elogios dos internautas. “Já sou assinante com muito prazer”, disse um dos fãs. “A mulher mais linda do mundo”, escreveu outro. “Sem censura! Que pecado”, opinou mais um.

Leia mais em UOL, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários