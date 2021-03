“Nunca disse que roubou”, diz Bocalom após ameaça de ser processado por Neri

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) declarou em coletiva de imprensa na sede da Prefeitura da Capital que nunca fez nenhuma acusação de irregularidade à ex-prefeita Socorro Neri (PSB). Para ele, apesar do embate político, Neri tem seu respeito.

“Não dissemos que ela roubou. Nunca citei o nome dela, e existem indícios da gestão e não pagaremos o que não é devido”, ressaltou.

Segundo o gestor, Socorro não precisa acionar os órgãos de controle para investigar as cxe no contrato das empresas terceirizadas da Zeladoria. “Não precisa a ex-gestora Socorro Neri entrar com pedido no Ministério Público ou Tribunal de Contas do Estado (TCE), pois nós mesmo iremos encaminhar a documentação e encaminhar à Polícia Federal”, comentou.

O gestor afirmou que em dois meses de gestão, foi economizado mais de R$ 400 mil que eram pagos a mais pelas gestões anteriores

