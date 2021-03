Obras da extensão do Into estão a todo vapor e unidade deve ser entregue em 15 dias

Com o objetivo de aumentar o número de leitos para apoio aos pacientes de Covid-19 desde o fim de fevereiro, o governo do Acre segue a todo vapor com obras de recuperação do antigo prédio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), para que o local seja uma extensão do hospital de campanha, localizado ao lado do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em Rio Branco.

A expectativa é que o Estado possa abrir na unidade, totalmente reformada, mais 20 leitos de enfermaria e outros dez espaços de pronto atendimento, caso haja necessidade do uso de oxigênio pelo paciente em estado não grave.

Em visita às obras nesta terça-feira, 9, o governador Gladson Cameli destacou: “Estamos em um momento delicado do combate à pandemia, com aumentos no números de casos e internações. Otimizamos recursos, estamos recuperando um espaço já existente e aumentando o número de leitos. Todos têm que fazer sua parte e o Estado segue na sua principal função, que é a de salvar vidas”.

Atualmente, 40 homens trabalham na obra, que segue com diversas frentes de trabalho, inclusive a montagem de toda a cobertura. Segundo a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a previsão de conclusão e entrega é de duas semanas.

Além dos novos leitos, o espaço contará com local de descanso dos profissionais, farmácia, copa, depósito de equipamentos e rede de gás que vai até o banheiro, para dar mais conforto aos pacientes.

Antes mesmo do início da pandemia de Covid-19 no Acre, as unidades de saúde do Estado começaram a receber processos de melhorias em infraestrutura, novos materiais e equipamentos para atender a demanda.

Além disso, com o avanço da doença e apoio do governo federal, dois hospitais de campanha foram construídos em um prazo de 30 dias, sendo um na capital e outro em Cruzeiro do Sul, junto à conclusão das alas de atendimento do Into e a abertura histórica de mais de cem leitos de UTI em todo o estado, para o tratamento da doença.

