Oportunistas: políticos usam o sofrimento das famílias acreanas como palanque eleitoral

RISCO DE APAGÃO

Como se não bastasse Covid-19, alagação, leptospirose, Dengue e crise migratória, o Acre pode sofrer com apagão. Certamente esse é o período mais triste da nossa história.

SÓ NA FÉ MESMO

Sou contra a abertura das igrejas durante essa fase tão delicada, com tanto risco de infecção, UTI’s lotadas… mas entendo os que são a favor. Do jeito que está, só a fé para consolar e trazer paz.

OPORTUNISTAS DE PLANTÃO

Falando em crise sanitária, é incrível como temos políticos oportunistas no estado, que se aproveitam da dor alheia para se promover.

ESPETÁCULO

Essa não é a primeira vez e nem será a última. A crise na segurança pública, ainda no governo de Tião Viana (PT), também foi palco para as apresentações circenses dos que utilizam desse expediente para se perpetuarem no poder.

TORCIDA DO CONTRA

Se todos os detentores de mandato estivessem mesmo comprometidos a ajudar, certamente muito mais já teria sido feito. Mas há aqueles que torcem pelo “quanto pior, melhor”, vislumbrando surgir, nas próximas eleições, como os grandes salvadores da pátria.

RELAÇÕES ÍNTIMAS

Um fofoqueiro amigo meu veio me contar que um desses políticos que atacam o governo, tem relações com a empresa que gerencia o Instituto de Traumatologia e Ortopedia – Into, que é o suporte ao Hospital de Campanha para pacientes da Covid-19 em Rio Branco. É muita cara de pau!

CRISE HUMANITÁRIA

O deputado federal Leo de Brito (PT) teve uma ótima ideia para pôr fim na crise migratória em Assis Brasil. O parlamentar, após visitar a fronteira, entrou em contato com o embaixador do Equador para que o país permitisse a passagem dos imigrantes (corredor humanitário), haja visto a negativa do governo peruano.

CONSTRUINDO UMA SAÍDA

Os imigrantes com testagem negativa para Covid-19, passariam pelo Peru, já com destino ao Equador e de lá seguiriam para seus países. O governo equatoriano já sinalizou que aceita a proposta, falta combinar com os peruanos.

GRUDOU NA MEMÓRIA

Obras sempre deixam lembranças para eleitores, mas as habitacionais são as melhores. Se você parar qualquer cidadão rio-branquense com mais de 30 anos e perguntar algo feito pelo Flaviano Melo (MDB), ele vai citar todos os conjuntos construídos pelo ex-governador.

FALTA DE INTERESSE

Mas se você perguntar para a maioria dos jovens de hoje em dia o nome de pelo menos 3 deputados estaduais, duvido que mais de 20% acerte. Essa falta de interesse pela política, que é o que conduz os passos da nossa sociedade, está nos levando ao precipício (se é que não já chegamos). Essa é uma geração que decidiu dar milho aos pombos, como canta Zé Geraldo.

SOLIDARIEDADE

A campanha SOS Acre, promovida pelo Ministério Público, é a prova de que com união, podemos fazer nossa parte para ajudar o estado. Com mais de 5 mil doadores de todo país, quase R$ 1,2 milhão de reais foi arrecadado. O objetivo é atender vítimas da alagação, e esse trabalho feito por várias mãos já chegou a 14.250 famílias.

VÃO PEDIR A CABEÇA?

Nos bastidores se comenta que a permanência no cargo do secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, já não incomoda apenas a oposição, e que há membros da base de Bocalom insatisfeitos com a gestão do titular.

A SITUAÇÃO NÃO PERMITE TESTES

Segundo uma fonte, “não é nada contra a pessoa, mas o momento exige experiência numa pasta como a Saúde. Bocalom poderia levar ele para um canto mais tranquilo”. Meu comentário foi: concordo em gênero, número e grau.

SEXTOU EM CASA

O adiamento de medidas mais rígidas no combate à Covid-19 para o próximo final de semana não significa que as coisas estão bem, pelo contrário, segundo Dr. Osvaldo Leal, mais de 90% das UTI’s do Hospital de Campanha estão ocupadas. Portanto, aproveitem o fim de semana em casa e se protejam, usem máscara e álcool em gel. Lembrar não custa nada.

