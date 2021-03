Oposição acusa Bolsonaro de tentar golpe e protocola pedido de impeachment

Líderes de oposição ao governo federal no Congresso Nacional protocolaram nesta quarta-feira 31 um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.

No documento, os parlamentares argumentam que a troca de comando do Ministério da Defesa, anunciada na

segunda-feira 29, “confirmou as preocupações da sociedade brasileira acerca de uma nova investida do presidente Jair Bolsonaro com objetivo de usar as Forças Armadas politicamente e de atentar contra as instituições republicanas e democráticas”.

De acordo com os parlamentares, os episódios que culminaram nas saídas dos comandantes do Exército, general Edson Pujol, da Marinha, almirante Ilques Barbosa Júnior, e da Aeronáutica, brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez, representam uma ameaça “evidente” à democracia.

