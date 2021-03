Os mitos das sereias são inspirados por uma condição médica rara?

Os mitos das sereias têm ocupado nossa imaginação por milhares de anos. As criaturas aquáticas hipnotizantes, seres híbridos meio-humanos e meio-pescadores, têm sido avistados em mares ao redor do mundo e aparecem na literatura e no folclore em diversas culturas.

Idolatradas e temidas em igual medida, segundo a lenda, a beleza das sereias foi dita para atrair as pessoas para uma sepultura aquática.

Mas será que estes supostamente míticos espíritos aquáticos, descritos em diferentes épocas como sereias, monstros, ou mesmo crípticos, foram inspirados por uma condição médica da vida real?

As sereias na Mitologia Antiga

Os mitos das sereias se originaram na antiga Assíria, agora ao norte da Síria, com a lenda da deusa Atargatis, cujo culto mais tarde se espalhou pela Grécia e Roma.

Em um relato, Atargatis se transforma em um ser meio-humano e meio-peixe quando ela se afoga por vergonha de matar acidentalmente seu amante humano.

No entanto, em outros relatos, Atargatis é uma deusa da fertilidade que está associada a uma deusa de corpo de peixe em Ascalon.

Pensa-se que a adoração de Atargatis e Ascalon acabou se fundindo em uma só, levando à descrição de uma deusa sereia.

Ao longo da história, as sereias têm estado ligadas a eventos perigosos na cultura européia, africana e asiática, incluindo inundações, tempestades, naufrágios e afogamentos. Homero as chamou de sereias na Odisséia, alegando que elas atraíram marinheiros para suas mortes. Elas foram retratadas em esculturas etrúrias, épicos gregos e baixos-relevos em tumbas romanas.

Em 1493, Cristóvão Colombo relatou ter visto três sereias perto do Haiti em sua viagem para o Caribe. Em seu diário de bordo, Colombo escreveu “elas não são tão bonitas quanto pintadas, embora em certa medida tenham a forma de um rosto humano”.

Atualmente, os cientistas afirmam que sua descrição é na verdade o primeiro registro escrito de um peixe-boi avistado, um mamífero marinho com o qual o italiano não estaria familiarizado. Estas gigantescas vacas marinhas foram agora classificadas como Sirenia, cujo nome vem das sereias da mitologia grega.

Sirenomelia: A História da Síndrome da Sereia

E se, no entanto, a ideia da sereia se originou de um distúrbio médico visível? A sirenomelia, cujo nome vem da mítica sereia grega, e também conhecida como “síndrome da sereia”, é uma malformação congênita rara e fatal, caracterizada pela fusão dos membros inferiores.

A condição resulta no que parece ser um único membro, assemelhando-se a uma cauda de peixe – levando alguns a questionar se casos antigos da condição podem ter influenciado lendas do passado.

Sabe-se, por exemplo, que antigas descrições de monstros marinhos são derivados de avistamentos de espécies, desconhecidas na época, tais como baleias, lulas gigantes e morsas, que raramente eram vistas e pouco compreendidas.

Depois de traçar referências da condição médica em textos históricos, a historiadora médica Lindsey Fitzharris, criadora da série The Curious Life and Death Of… , publicou em seu blog The Chirurgeon’s Apprentice um artigo sobre o perturbador distúrbio da sereia.

Enquanto ela conseguiu localizar uma seleção de espécimes no Museu Nacional de Saúde e Medicina em Washington D.C., no Museu Anatômico da Segunda Universidade de Nápoles, e no Museu Vrolik em Amsterdã.

Entretanto, a primeira menção conhecida que ela encontrou foi em uma cópia do Human Monstrosities , um atlas de quatro volumes publicado em 1891. Não há nada que indique como os médicos entenderam a sirenomelia em épocas anteriores.

Sirenomelia dos Dias Modernos Sobreviventes

Em um artigo publicado no Journal of Clinical Neonatology, Kshirsagar et al. explicam que a sirenomelia ocorre quando o cordão umbilical não forma duas artérias, deixando apenas o suprimento de sangue suficiente para um membro.

A ocorrência é extremamente rara, com uma incidência de 0,8-1 caso/100.000 nascimentos. Infelizmente, devido a graves malformações urogenitais e gastrointestinais, os bebês nascidos com o distúrbio raramente sobrevivem mais do que alguns dias.

No entanto, com os avanços das técnicas cirúrgicas, já houve alguns poucos casos de indivíduos que viveram na infância precoce.

Um dos exemplos mais conhecidos de sobreviventes da sirenomelia é Tiffany Yorks, da Flórida, EUA. Tendo sido operada para separar suas pernas quando tinha apenas uma, Tiffany viveu até os 27 anos de idade, embora com problemas de mobilidade, tornando-a a sobrevivente mais longa da rara condição médica.

Shiloh Pepin, apelidada de Mermaid Girl, tornou-se bem conhecida por sua condição, particularmente depois que ela participou de um documentário da TLC que a acompanhou e a sua família enquanto lidavam com a realidade da sirenomelia.

Nascida sem alguns dos órgãos internos, Shiloh Jade Pepin nasceu no Maine, nos Estados Unidos. Seu corpo foi fundido da cintura para baixo e ela não tinha órgãos genitais nem reto.

A família havia optado por não separar suas pernas unidas. Infelizmente, ela faleceu aos 10 anos de idade.

Também entre as sobreviventes da rara condição estava uma menina peruana chamada Milagros Cerrón, cujo primeiro nome se traduz como “milagres”.

Amigos e familiares se referiam carinhosamente a ela como “a Pequena Sereia”. Em 2006, uma equipe de especialistas separou com sucesso as pernas da então bicentenária.

Enquanto ela vivia uma vida plena e ativa, ela precisava de cirurgias contínuas para corrigir as complicações associadas aos rins, sistema digestivo e urogenital.

Milagros sobreviveu até os 15 anos de idade, quando ela faleceu devido à insuficiência renal.

Se a condição congênita influenciou ou não a gênese da mitologia da sereia nunca saberemos de fato.

No entanto, a semelhança entre as mulheres lendárias com caudas de peixe e aquelas nascidas com sirenomelia teve um efeito positivo: ajudou as crianças que sofrem de sirenomelia a se sentirem orgulhosas de sua semelhança com os seres belos e míticos de nosso passado antigo, cuja reputação persistiu através da mídia popular até os dias de hoje.

(Foto: Duhamel/ Arch dis Child)

