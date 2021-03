Paciente com Covid-19 fugiu de hospital pela janela por medo de ser intubado, diz polícia

Paciente foi contido em um mercado com a ajuda de PMs

O homem de 46 anos diagnosticado com coronavírus e que invadiu um supermercado de Catanduva (SP) fugiu do hospital por medo de ser intubado para tratamento da doença.

A informação foi confirmada ao G1 pelo delegado do 1º Distrito Policial, Amauri Cesár Pelarin.

O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (25), no bairro Parque Jardim, em Catanduva. Policiais militares foram acionados para conter o paciente no supermercado, que fica bem na frente do hospital.

Em entrevista ao G1, Amauri revelou que o homem conseguiu fugir depois de passar pela janela do quarto onde estava internado e pular uma grade de proteção.

“Não conseguimos descobrir como um paciente prestes a ser intubado conseguiu deixar o hospital e entrar no supermercado. Mas sabemos que ele estava bastante assustado com o procedimento”, contou.

Surgiram boatos nas redes sociais sobre o homem ter cuspido e contaminado produtos existentes nas gôndolas do supermercado. Contudo, o delegado negou a informação.

“Isso não procede. O homem ficou acuado e tentou se esconder no supermercado. Ele não agrediu ninguém. Realmente só estava muito resistente para voltar ao hospital”, disse o delegado.

Ao G1, Amauri também contou que o paciente foi contido pela Polícia Militar e levado de volta para o hospital em ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O paciente aparece nas imagens enviadas à reportagem de máscara ao ser retirado do comércio. Antes, no supermercado, a polícia não confirmou se ele estava com a máscara.

“Nós registramos boletim de ocorrência, mas como não criminal. O homem não foi agressivo. Foi mais desespero por saber que precisaria ser intubado”, afirmou o delegado.

Em nota, o supermercado confirmou o ocorrido e alegou que adotou todos os procedimentos de segurança conforme protocolo dos principais órgãos de saúde, autoridades sanitárias e empresas especializadas.

“Imediatamente, a unidade foi fechada para higienização total e reabriu após o procedimento. A rede informa ainda que desde o início da pandemia, adota um rígido protocolo de prevenção contra a Covid-19 para garantir a máxima proteção dos seus colaboradores e clientes”, disse em nota.

Já o Hospital Unimed São Domingos (HUSD) disse que profissionais deram todo o suporte à ocorrência e também confirmou a fuga do paciente.

“Pouco tempo depois, com apoios das equipes do Samu e Polícia Militar, o paciente já se encontrava novamente internado na unidade”, afirmou.

