Paciente internado com covid-19 foge de hospital em Cruzeiro do Sul

A direção do hospital não soube informar o estado de saúde do paciente nem se existe a possibilidade de contaminação

Mais um paciente internado com Covid-19 fugiu do Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. Essa é a quarta fuga de paciente da unidade neste ano. A direção do hospital não soube informar o estado de saúde do paciente nem se existe a possibilidade de contaminação.

Segundo o boletim do Hospital de Campanha do Juruá divulgou nesta quinta-feira, 4, o número de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de 20 pessoas. Outras 69 pessoas estão internadas na clínica.

Os pacientes são de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Ipixuna, Tarauacá, Santa Rosa do Purus, Feijó e Marechal Thaumaturgo.Nas últimas 24 horas, houve seis altas hospitalares e uma transferência para tratamento fora de domicíl

io (TFD). Duas pessoas morreram em decorrência de complicações da doença.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários