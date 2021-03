Pagamento do novo auxílio começará dia 4 ou 5 de abril, diz Bolsonaro

“Auxílio emergencial começa na próxima, no início da semana que vem, dia 4 ou 5 começa o pagamento de mais quatro parcelas do auxílio emergencial. Que já é o maior programa social do mundo para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do fique em casa, feche tudo”, disse o presidente, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais