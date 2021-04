Pai de Yudi Tamashiro morre após complicações da Covid-19 em SP

Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro, morreu nesta quarta-feira (31) em decorrência das complicações da Covid-19. O anúncio foi feito pela assessoria do artista por meio de nota.

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro. Aos 56 anos, ele foi vítima de complicações em decorrência da Covid-19. Tamashiro deixa esposa e dois filhos. Por conta do momento que vivemos, o velório será restrito aos familiares mais próximos e o sepultamento ocorrerá em seguida. A família agradece todas as orações e demonstrações de carinho”, escreveu a equipe de comunicação de Yudi.

Após o anúncio, o apresentador publicou um versículo bíblico para se pronunciar sobre a perda.

O pai do artista era hipertenso e estava intubado no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Nelson havia sofrido uma parada cardíaca no último dia 15 e também apresentou saturação nos rins por conta da doença.

Mais cedo, Yudi Tamashiro fez vídeos falando sobre a saudade que todos estão sentindo de Nelson, inclusive o pet da família. Nos registros, ele fala sobre a agitação do cãozinho por conta da ausência do pai do cantor e apresentador.

Yudi, a mãe, Tânia Tamashiro, e a irmã, Yumi Tamashiro, também contraíram a doença. O apresentador, inclusive, fazia campanhas de oração nas redes sociais pela saúde dos pais. Tânia, que ficou internada, teve alta hospitalar no último dia 28 e saiu numa cadeira de rodas.

Logo após a internação dos pais, Yudi publicou vídeos em que chora e fala sobre a ausência deles em casa. “É a primeira vez que entro na minha casa e meu pai e minha não estão na sala assistindo a novela deles. Está uma loucura pra todos! Esse vírus não é brincadeira. Eu, mesmo estando sozinho, eu estou sendo forte”, disse ele, aos prantos.

Na última semana, longe de Nelson e Tânia, Yudi refletiu. “Você já agradeceu pela sua vida hoje? Para que uma casa grande, carros na garagem, dinheiro na conta? Quem olha de fora nem imagina a bagunça que está aqui dentro, quantas lágrimas tem molhado esse chão, sem namorada, nem mãe, nem pai aqui dentro, somente o aumento do meu relacionamento com Deus”, começou ele.

“Hoje vi meu jardim morrendo e lembrei que meu pai rega essas plantas todos os dias, hoje tive que varrer a casa por causa do pêlo do meu cachorro e lembrei que minha mãe faz isso todos os dias. Saudade de ter eles aqui comigo. Saudade do olhar deles me olhando com medo dos meus próximos passos”, disse Yudi.

