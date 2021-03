Para aumentar renda, lutadora do UFC abre site com conteúdo sensual

A lutadora Maryna Moroz seguiu os passos de outros famosos que aderiram à moda de ganhar dinheiro na internet com conteúdo sensual ou erótico. Ex-UFC, a ucraniana tem um site privado, onde disponibiliza vídeos e imagens sensuais para aumentar a renda.

Maryna passou a utilizar a plataforma como fonte de renda após ficar longe dos ringues devido à pandemia do novo coronavírus. A “dama de ferro” cobra cerca de R$ 55 para que os usuários tenham acesso ao conteúdo no endereço virtual. Moroz lutou oito vezes no octógono do UFC, sendo derrotada em três combates.

