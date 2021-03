Parceria entre Sebrae e Juceac busca apoiar pequenos negócios do Acre

Diante dos acontecimentos ligados à economia do estado, o Sebrae no Acre e a Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac) firmaram uma parceria que visa fortalecer o ambiente de negócios e desenvolver a competitividade das micro e pequenas empresas locais.

O convênio envolve o compartilhamento seguro de informações das empresas registradas em território acriano. Os dados integram o sistema da Juceac e serão enviados ao Sebrae, onde serão realizados diagnósticos e traçados planos de ações conforme a necessidade do negócio.

“Existe uma resolução que estabelece que empresas sem movimentação ou sem registro na Juceac estão sujeitas a ter a proteção do nome empresarial cancelada, muitas aqui no Acre estão nessa situação. Com esse convênio não iremos ajudar somente a Junta Comercial, mas principalmente os empresários”, declarou o diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos.

Para que estas empresas participem desse processo, é necessário que possuam cadastro atualizado na Junta. Empresas sem movimentação na Juceac há cerca de dez anos, ou seja, desde 2011, correm o risco de cancelamento do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

“Ações de apoio às empresas estarão à disposição, como orientações na parte de legislação tributária, consultorias de gestão – finanças, marketing, inserção digital –, então as Micro e Pequenas Empresas cadastradas na Junta Comercial contarão com esse apoio do Sebrae”, concluiu Santos.

