Parente de paciente internado com covid-19 diz que Into não tem sedativo; direção nega

Uma parente de um paciente internado com Covid-19 no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), unidade de referência no tratamento da doença, denunciou ao ContilNet que o hospital não tem sedativo para dar aos pacientes que estão em tratamento.

Segundo a denunciante, que não quis se identificar, os pacientes não estão recebendo o medicamento e podem acordar a qualquer momento.

Procurado, o diretor do Into, o Dr. Osvaldo Leal, disse que a informação é falsa. “A informação não procede. Temos as medicações necessárias para sedação”, disse.

