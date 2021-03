Pastor evangélico baleado no Quixadá não resiste e morre no Pronto Socorro

Evivan Barbosa Chagas, de 49 anos, morreu no Pronto Socorro de Rio Branco. O homem foi baleado com um tiro no abdômen na noite de domingo (28). O crime aconteceu numa propriedade rural no Ramal do Limoeiro, no Km 29 da Estrada do Quixadá.

Conforme o ContilNet informou anteriormente, a vítima atuava como pastor evangélico e o criminoso, após atirar nele, ainda tentou invadir a casa onde a esposa de Erivan estava. A mulher conseguiu impedir a entrada do assassino apoiando uma geladeira na porta.

O pastor foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu durante o atendimento. O crime é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios.

