Pastor evangélico tem casa invadida e é ferido com tiro no abdômen em Rio Branco

A PM esteve no local do ocorrido e tentou procurar pelo criminoso, mas ele não foi encontrado

O pastor evangélico Erivan Barbosa Chagas, 49 anos, teve sua residência invadida e foi atingido com um tiro no abdômen, na noite deste domingo (28), no km 29 do Ramal do Limoeiro, na região do Quixadá, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da esposa do pastor, o marido foi baleado fora de casa e, no momento em que o crime aconteceu, ela ouviu um barulho de explosão. Em seguida, uma pessoa tentou invadir a casa em que a mulher estava e ela colocou uma geladeira na porta para impedir a invasão. A mulher disse ainda que o autor do crime estaria armado com uma espingarda e fugiu do local após a ação.

Familiares colocaram a vítima em um carro modelo Classic e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conseguiu interceptar o veículo ainda no ramal. A ambulância deu os primeiros socorros e encaminhou Erivan ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde da vítima é considerado grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e tentou procurar pelo criminoso, mas ele não foi encontrado. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

