Pastor que torturou esposa em live é encontrado morto em quarto de motel; veja vídeo

A Polícia Civil identificou como Jesus Gorgs, o homem de 41 anos, achado morto em um motel, na manhã desta segunda-feira (8) em Campo Grande.

Ele era pastor quando, em março de 2020, trancou a esposa em casa e gravou uma live torturando a vítima.

Segundo a polícia civil, ele deu entrada no local por volta das 3h, acompanhado de uma mulher. Por volta das 8h, ele pediu a liberação da acompanhante e, cerca de 20 minutos depois, ligou para um amigo dizendo que estava mal.

Quando a polícia chegou no local encontrou Jesus enforcado. A maior suspeita é que ele tenha cometido suicídio pois o quarto não estava bagunçado e ele não apresentava nenhum marca no corpo, nem sangue.

Crime

No dia 12 de março de 2020, Gorgs prendeu a mulher em um sobrado onde viviam ainda em Campo Grande.

Ele promoveu uma série de barbáries, inclusive a deixou nua e fez uma transmissão ao vivo onde aparecia cortando os cabelos dela.

As cenas foram gravadas de madrugada e durante o dia. Ao todo, o ex-pastor manteve a mulher presa por 12 horas. A vítima apenas chorava e pedia que Jesus parasse com as torturas.

Equipes da Polícia Militar, Bombeiros e do Bope foram acionadas. Depois de esgotadas as tentativas de negociação, a polícia invadiu a casa e prendeu Jesus em flagrante.

