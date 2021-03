Pastor Reginaldo publica ‘Carta de Bençãos’ para governador e cidadãos acreanos

"Através da obra divina de redenção, temos remédios eficazes contra todas as mazelas que afligem o ser humano"

CARTA DE BENÇÃOS

A sua Excelência Governador do Estado do Acre,Gladson Cameli e cidadãos infectados pela Covid-19 e quaisquer outras doenças.

Graça e paz da parte de Cristo Jesus, lhes sejam multiplicadas e plenamente manifestas.

Através da obra divina de redenção, temos remédios eficazes contra todas as mazelas que afligem o ser humano.

Enfermidades, dores e doenças em geral é uma das maldições que desencadeia muito sofrimento na terra. Vide a pandemia (covid-19), quanta aflição e tristeza tem causado.

A ciência médica, tem feito muito. Que bom! Parabéns ao senhor (Governador)e aos profissionais de saúde do Estado do Acre, por tudo que tens feito. Deus seja louvado!

Na esfera que a ciência médica não alcança, Deus não nos deixou na orfandade, deu-nos amparo em Cristo Jesus, nosso Redentor – Jeová Rafha (Médico dos Médicos).

Veja fragmentos da Palavra de Deus, que irão despertar e nutrir fé em vossos corações:

Romanos 10:17, afirma que, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.

Hebreus 11:6 Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dEle se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.

Marcos 9:23 “Se podes?”, disse Jesus. “Tudo é possível àquele que crê”.

SEGUEM ALGUNS PRINCÍPIOS QUE OS AJUDARÃO A APROPRIAREM-SE DESTA BENÇÃO



01. O MALIGNO É O AUTOR DAS DOENÇAS – Atos 10:38 Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo Diabo, porque Deus estava com Ele. No livro de Lucas( 13.11-16) pode-se encontrar a cura de uma mulher que há 18 (dezoito) anos estava escravizada pelo Diabo.

02. É A VONTADE DE DEUS A VOSSA CURA – (Marcos 1:40) Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: “Se quiseres, podes purificar-me!” Marcos 1:41 Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: “Quero. Seja purificado!” Mateus 4:23; Atos 10. 38; I João 3.8b

03. A CURA É PARA TODOS (Pois Deus não faz acepção de pessoas) – Mateus 8:16 Ao anoitecer foram trazidos a Ele muitos endemoninhados, e Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes.

04. A CURA É UMA DÁDIVA DE DEUS – Êxodo 23:25 Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês.

Salmos 107:20; Provérbios 4:20-22; Êxodo 15.26b …pois eu sou o Senhor que os cura”.

05. A CURA JÁ É SUA (Jesus já pagou o preço em seu lugar) – Isaías 53:4 Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças; contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Isaías 53:5 Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas Suas feridas fomos curados. Mateus 8:16; Mateus 8:17 ; 1 Pedro 2:24

ATITUDES DE FÉ QUE FARÃO A CURA DIVINA MANIFESTAR -SE AO ENFERMO:



01. ORDENE EM NOME DE JESUS QUE A DOENÇA SAIA – Atos 3:6 Disse Pedro: “Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande”.

Atos 3:16 Pela fé no nome de Jesus, o Nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver.

02. ORE A DEUS PAI EM NOME DE JESUS – João 16:23 Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome.

João 16:24 Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa.

03. UTILIZE ÓLEO DE UNÇÃO (conforme o texto a seguir) – Tiago 5:14 Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor.

Tiago 5:15 A oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ele será perdoado.( Tiago 5:16 )

04. PEÇA A UM (A) MINISTRO DA FÉ QUE LHES IMPUNHAM AS MÃOS – Marcos 16:15 E disse-lhes Jesus: …

Marcos 16:16 Quem crer ….

Marcos 16:17 Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome….

Marcos 16:18 pegarão em serpentes; e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados”.

Oro ao Pai, para que sejam curados e sarados. Oro também para que o Espírito Santo conceda abundante graça ao Governador Gladson, ao Prefeito Bocalon, demais Prefeitos e autoridades, para que tenham sabedoria em liderar nosso povo a prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém!

No amor de Cristo,

Pastor Reginaldo Ferreira

Rio Branco AC, 02 de Março de 2021.

