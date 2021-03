Pazuello nega que está doente e diz que continua ministro até quando o presidente quiser

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou na tarde deste domingo (14) que está doente e afirmou que seguirá no comando da Pasta até quando o presidente quiser.

Segundo o R7, o ministro contestou a informação sobre o seu pedido de demissão, mas destacou que substituição pode ocorrer porque o cargo, assim como de todos os ministros, é do presidente da República.

O Ministério da Saúde também negou no período da tarde deste domingo que o general Pazuello esteja de saída do cargo. “O Ministério da Saúde informa que até o presente momento o ministro Eduardo Pazuello segue à frente da Pasta, com sua gestão empenhada nas ações de enfrentamento da pandemia no Brasil”, diz a nota enviada pela assessoria do ministro.

Apesar das negativas, a movimentação no Palácio da Alvorada é intensa. O governo confirmou oficialmente que o presidente Jair Bolsonaro recebeu para uma conversa a médica cardiologista Ludhmilla Hajji, cotada para a pasta da Saúde.