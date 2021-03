Perpétua: “PEC do Fim do Mundo reduz valor do auxílio e destrói conquistas dos trabalhadores”

Em discurso no Plenário da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (10), a vice-líder do PCdoB na Câmara, deputada federal Perpétua Almeida (AC), chamou atenção de todos os presentes sobre o pacote de maldades contido na PEC Emergencial (PEC 186), conhecida também como PEC do Fim do Mundo. A deputada ressaltou a necessidade de os deputados votarem por um auxílio emergencial no valor de R$ 600 e rechaçou, com veemência, a tentativa do governo federal e de sua base de apoio de destruírem conquistas dos trabalhadores nas áreas de Saúde, Educação, Segurança e atendimento ao público.

“Temos que separar o que é PEC do Fim do Mundo e o que é Auxílio Emergencial. Ano passado, pagamos R$ 600 e não precisamos mudar isso na Constituição”, disse Perpétua. Na avaliação da parlamentar, a proposta traz camuflada uma reforma administrativa. “Ela nega aos policiais PMs, PFs, PRFs, civis e bombeiros o direito a progressões e vantagens salariais. Também destrói os direitos dos trabalhadores em Saúde que se dedicam aos doentes de Covid e nega aos professores conquistas adquiridas”, disse.

Apenas R$ 250

A deputada ainda pontuou que o pacote de maldade vai além. “Bolsonaro cortou mais da metade o auxílio emergencial de R$ 600, deixando somente R$ 250. Vai cortar ainda mais da metade dos brasileiros que têm direito a receber o auxílio. Tudo isso com a Pandemia descontrolada, o desemprego piorando, a gasolina aumentando pela sexta vez este ano, antes de completar 3 meses, e o botijão de gás passando de R$ 130 em várias cidades no Brasil, especialmente no interior do Acre”, relatou.

