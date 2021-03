Pesquisa mostra que 85% da população defende vacinação contra covid-19

Um estudo realizado entre 1º e 3 de março revelou que o apoio à imunização contra a covid-19 tem aumentado no Brasil. O levantamento, conduzido pelo PoderData, divisão de estudos estatísticos do Poder360, mostrou que o percentual de pessoas que pretendem se vacinar aumentou de 78% para 85% com relação ao estudo anterior, realizado entre 15 e 17 de fevereiro.

O trabalho considerou respostas de 2.500 pessoas, distribuídas em 509 municípios, das 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Foto: Gustavo Moreno/Especial Metrópoles

