PF faz busca na casa de vereador Fábio Araújo por irregularidades em licitações

A assessoria do parlamentar informou que a Operação segue um procedimento padrão

A casa do vereador Fábio Araújo (PDT) foi alvo de busca de apreensão por parte da Operação ‘Contágio’, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã de quinta-feira (25), em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Federal, o mandado de busca e apreensão consiste em irregularidades em licitações na cidade de Plácido de Castro em equipamentos de EPIs. À época das irregularidades apresentadas pela PF, Fábio ainda não era parlamentar.

Entenda: Vereador da Capital é alvo da PF por fraudes em licitações de EPI’s durante a pandemia

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o parlamentar que no momento não está em Rio Branco, porém, sua assessoria informou que a operação segue um procedimento padrão.

A equipe destacou que antes de ser parlamentar, Araújo já exercia trabalho na área de licitações. “Ele realiza um trabalho técnico com licitações antes mesmo de ser vereador e está à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários