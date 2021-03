PF faz operação no AC contra desmatamento e invasão de terras públicas

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre deflagrou na manhã desta quarta-feira (10), a Operação “Olho na Providência”, que investiga prática dos crimes de desmatamento e invasão de terras públicas.

A investigação teve início a partir de alertas de desmatamentos emitidos pelo Sistema PLANET-SCCON – utilizado pela Polícia Federal – o qual constatou 5 áreas de desmatamentos de terras públicas na região do Plano de Assentamento Extrativista Antimary (PAE-ANTIMARY), localizado na divisa entre os estados do Acre e do Amazonas.

Através de análise e monitoramento via satélite de alta precisão, a Polícia Federal identificou áreas com aumento significativo de pontos de desmatamento ativo, com tendência de crescimento originado em outubro do ano passado.

A Operação é fruto de tecnologia adquirida pela Polícia Federal que permite realizar vigilância em tempo real da floresta amazônica, sendo possível constatar desmatamento e até mesmo queimadas em áreas de floresta nativa.

Com uso dessa ferramenta, a Polícia Federal vem dando resposta a sociedade de que o meio ambiente está sendo protegido e vigiado 24 horas por dia, o que se somará aos esforços para proteção da maior floresta tropical do mundo.

Cerca de 20 policiais federais cumprem 5 mandados de busca e apreensão, tendo as ordens judiciais sido determinadas pela 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas.

As investigações continuarão em andamento para identificar outros alertas de desmatamentos emitidos pelo Sistema PLANET-SCCON.

O nome da operação remete ao conhecimento divino sobre todas as coisas, ou seja, o Olho que Tudo Vê, confirmando a eficácia do Sistema PLANET-SCCON pela Polícia Federal.

