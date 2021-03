PM captura trio acusado de roubos em fazendas no interior do Acre

Segundo informações da polícia, os três detidos são moradores do bairro Calafate, em Rio Branco

Marcos Vinícius de Paiva, 21 anos, e Marcos Vinícius de Paiva Fontenelle, 20, foram presos e uma adolescente de 16 anos foi apreendida. O trio é acusado de furto em uma fazenda no km 34 da BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os três detidos são moradores do bairro Calafate, em Rio Branco, que teriam ido à zona rural do município de Sena Madureira praticar esses furtos, longe do território dominado por facções.

Os criminosos chegaram em uma residência onde ocorreria o roubo falando aos moradores que iriam trabalhar em outra propriedade nos fundos da colônia, mas horas depois tentaram render uma família com objetivo de roubar vários objetos da casa, entre eles, 3 espingardas municiadas.

Os moradores da casa conseguiram capturar os bandidos ainda durante a ação criminosa e acionaram a Polícia Militar. O trio criminoso ainda foi amarrado dentro da residência e agredido diversas vezes até a chegada da PM, que conduziu os bandidos para a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

Na delegacia, os presos falaram que um motorista de aplicativo estava dando cobertura a eles durante a ação criminosa, e que tinham abastecido o carro com R$ 100 de combustível, e se o roubo desse certo, o profissional ganharia mais R$ 200. O motorista não foi encontrado pela polícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários