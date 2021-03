PM prende dois monitorados com espingarda municiada na Baixada da Sobral

Dois monitorados por tornozeleira eletrônica, identificados como José Ordônio e o outro vulgo Bico Seco, foram presos acusados de porte ilegal de arma de fogo na segunda-feira (1), na Rua Mendes Sá, no Residencial Carandá, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima de moradores da região, que diziam que uma residência na Rua do Canal, dentro do Carandá havia armas de fogo escondidas. De posse das informações, as guarnições foram até o local para verificar a situação.

Ao chegar no local denunciado, os militares realizaram um cerco policial e pediram apoio da Batalhão de Operações Especiais BOPE, através da ROTAM. Foi feito pedido para entrar na casa na residência, a qual foi autorizada pela proprietária. No terreno, dentro de uma bolsa verde escondida atrás de uma caixa d’água, foi encontrada uma espingarda calibre 32 com 10 munições intactas.

Como nenhum dos dois monitorados assumiram ser proprietário da arma de foco, foi dada voz de prisão à dupla, que foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

