Políca Civil recupera produtos avaliados em mais de R$ 100 mil no Acre

Em menos de 30 dias, a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da delegacia do Tucumã, restituiu televisores, celulares entre outros pertences oriundos de ações delituosas a vítimas da capital.

O resultado faz parte do trabalho desenvolvido pela Regional que visa não somente prender criminosos, como também devolver às pessoas o que foi subtraído nas ações delituosas.

Os bens que foram restituídos vão desde itens móveis, como televisores de 4 K de 49 e 60 polegadas, celulares Iphone, a numerários (valores), como quantia em dinheiro, oriundos de crimes contra o patrimônio.

De acordo com o delegado titular do Tucumã, Igor Brito, a restituição desses itens nesse curto período de tempo é fruto do trabalho efetivo da investigação que objetiva, além de coibir eventuais condutas em conflito com a lei, devolver às vítimas os seus pertences.

“Estamos trabalhando arduamente no intuito de melhor prestar nossos serviços à sociedade acreana, resultante disso, em menos de 30 dias, conseguimos restituir de forma direta mais de 100 mil reais em itens. Entre os valores, estão a restituição de cerca de 76 mil reais em mercadorias, apreendido de criminosos que aplicaram um golpe na empresa Dom Porquito. Em outro caso, nossos agentes recuperaram um aparelho de Tv avaliada em R$ 9 mil. Todas as ações tiveram desfecho exitoso e possibilitaram a devolução dos bens”, destacou o delegado.

