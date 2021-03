Polícia Civil inaugura cartório para atender vítimas de violência doméstica em Tarauacá

Além das vítimas, o espaço também proporcionará uma maior celeridade no atendimento

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral no município de Tarauacá, inaugurou na manhã desta sexta-feira, 05, Cartório específico para atendimento a mulher vítima de violência doméstica.

A inauguração foi prestigiada pela Promotora de Justiça Luana Maciel, representando o Ministério Público em Tarauacá, Dra. Milena Mendonça, representando a Defensoria Pública e a Prefeita Maria Dulcineia, além de Agentes, Escrivães e do coordenador da regional Delegado de Policia Civil Valdinei Soares.

O espaço físico, dentro da delegacia, foi reformado e adequado para acolhimento as vítimas de violência doméstica, proporcionando um atendimento de qualidade e com maior celeridade.

As ações de acolhimento das delegacias vem sendo aprimorados seguindo diretrizes do Delegado Geral da Polícia Civil que versa sobre as políticas públicas de enfrentamento à crimes dessa natureza.

Para o delegado Valdinei Soares, o espaço foi totalmente revitalizado com o objetivo de atender especificamente vítimas de violência doméstica que buscam a delegacia.

Além das vítimas, o espaço também proporcionará aos agentes de Policia Civil uma maior celeridade no atendimento e maior comodidade para os usuários do espaço.

