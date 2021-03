Policiais civis do AC cruzam os braços contra congelamento de salários

Policiais civis de todo o Acre fazem na manhã desta segunda-feira (22) uma paralisação de advertência contra a Emenda Constitucional 109/2021, que congelou salários e direitos do funcionalismo público por 15 anos.

O chamado “Lockdown da Segurança Pública” vai até as 13h, no horário local. Apenas ocorrências urgentes ou flagrantes contarão com a intervenção dos agentes, que também pedem vacinas contra a Covid-19.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (Sinpol/AC), Alexandre Oliveira, mais de 20% do efetivo no estado foi contaminado, com duas mortes da ativa e mais de 20 entre aposentados.

Outra pauta do grupo é o pagamento do retroativos de promoções, titulações e verbas indenizatórias, uma luta que já dura cinco anos.

Durante a paralisação, que acontece nacionalmente, foram interrompidos registros de ocorrências comuns, diligências, mandados de prisões e trabalhos investigativos.

